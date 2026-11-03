WASHINGTON, 03 NOV - "Non vogliamo cantare vittoria troppo presto, a ma il nostro stato d'animo è di ottimismo". Lo ha detto il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer dopo aver votato a Brooklyn, a New York. "Un anno fa nessuno pensava che potessimo farcela. Nessuno pensava che saremmo stati così vicini a riconquistare il Senato", ha ammesso Schumer.
Il leader dei dem in Senato, 'ottimisti ma non cantiamo vittoria troppo presto'
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