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Il governo ringrazia Eni, 'il price cap lodevole atto di attenzione all'Italia'

ROMA, 25 SET - "Il Governo ringrazia Eni per l'importante iniziativa di porre un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio. Un lodevole atto di attenzione all'Italia, che va nella auspicata direzione di calmierare il caro carburante che, a causa del difficile contesto internazionale, sta colpendo le famiglie italiane". Lo afferma una nota di Palazzo Chigi.

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