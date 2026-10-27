BUENOS AIRES, 27 OTT - Il Fondo Monetario Internazionale e le autorità argentine hanno raggiunto un accordo a livello tecnico sulla terza revisione del programma di riforme economiche dell'Argentina nel quadro dell'accordo di finanziamento Extended Fund Facility (Eff) da 20 miliardi di dollari. L'Argentina, riferisce una nota, potrà accedere in questo modo ad un'ulteriore tranche da circa 900 milioni di dollari. Nella valutazione dello staff tecnico dell'Fmi si sottolineano i risultati del programma di riordinamento macroeconomico avviato dal governo di Javier Milei e in particolare l'incremento delle riserve della Banca Centrale superiore anche agli obiettivi prefissati. Secondo il Fmi le riforme strutturali adottate stanno favorendo "un'economia più efficiente e orientata al mercato, con volumi di esportazione che hanno raggiunto nuovi livelli record", mentre gli investimenti approvati nell'ambito del regime di incentivi per i grandi investimenti (Rigi) superano ormai i 76 miliardi di dollari e "la loro realizzazione dovrebbe contribuire, nel tempo, a rafforzare la crescita e la creazione di posti di lavoro". Nessun accenno, nel documento, alle difficoltà riscontrate dal programma economico in termini di crescita, con l'attività che ha segnato un chiaro rallentamento negli ultimi due trimestri e rischia adesso di entrare in recessione tecnica.
Il Fondo monetario approva l'ultima revisione del programma con l'Argentina
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBUENOS AIRES
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...