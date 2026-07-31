CREMONA, 31 LUG - A Cremona il Po non è mai stato così basso: alle 20,10 di ieri, giovedì, ha superato il record negativo del giugno 2022, quando il livello si era attestato a otto metri e 58 centimetri sotto lo zero idrometrico, scendendo a meno 8,59. Il livello si era già avvicinato al record lunedì notte e lo aveva sfiorato di nuovo mercoledì all'alba, Si tratta di una secca storica con il valore riscontrato alla stazione di rilevamento Aipo sotto il ponte in ferro che collega il capoluogo lombardo alla provincia di Piacenza.
Il fiume Po a Cremona non è mai stato così basso
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