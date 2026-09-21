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Il figlio della docente aggredita 'mia madre è forte e vuole tornare a scuola'

ROMA, 21 SET - "Mia mamma mi ha detto che vuole tornare a lavorare il prima possibile, è una donna molto forte. Mi diceva sempre che quando aveva un alunno difficile cercava di affrontarlo prima che da insegnante da persona. E' una donna che cerca sempre il rapporto umano con i ragazzi, poi è severa è vero, ma solo per trasmettere valori". A parlare a Mattino Cinque è Stefano, figlio della docente aggredita a Centocelle a Roma da un suo allievo. "Ho visto alcuni commenti sui social - ha proseguito rispondendo ad una domanda - non me ne curo particolarmente, su ogni cosa è normale ci sia chi approva e chi non. E' sbagliato strumentalizzare alcuni argomenti che nulla c'entrano con la professionalità che ha sempre dimostrato mia madre".

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