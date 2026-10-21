MILANO, 21 OTT - Ergastolo per Pablo Gonzalez Rivas, imputato per l'omicidio volontario aggravato e l'occultamento del cadavere della compagna Jhoanna Nataly Quintanilla Valle. La sentenza, pronunciata questa mattina dalla Corte d'Assise di Milano, è stata accolta dall'applauso delle amiche della vittima presenti in aula.
Il femminicidio di Nataly, ergastolo per il compagno
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