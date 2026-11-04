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'Il dem Ossoff mantiene il suo seggio per il Senato in Georgia'

WASHINGTON, 03 NOV - Il democratico Jon Ossoff vince la corsa in al Senato in Georgia mantenendo il proprio seggio. L'Obama bianco, così come è soprannominato, ha battuto il repubblicano Mike Collins, secondo le proiezioni di Decision Desk HQ riportate dall'agenzia Bloomberg. Ossoff è l'unico senatore democratico in carica che nel 2026 difende un seggio in uno stato vinto da Donald Trump nel 2024.

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