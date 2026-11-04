WASHINGTON, 03 NOV - Il democratico Jon Ossoff vince la corsa in al Senato in Georgia mantenendo il proprio seggio. L'Obama bianco, così come è soprannominato, ha battuto il repubblicano Mike Collins, secondo le proiezioni di Decision Desk HQ riportate dall'agenzia Bloomberg. Ossoff è l'unico senatore democratico in carica che nel 2026 difende un seggio in uno stato vinto da Donald Trump nel 2024.
'Il dem Ossoff mantiene il suo seggio per il Senato in Georgia'
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