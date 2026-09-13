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Il Cremlino non esclude colloqui trilaterali con Usa e Ucraina in ottobre

ROMA, 13 SET - La Russia non esclude di tenere colloqui trilaterali sull'Ucraina in ottobre. Lo ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, scrive l'agenzia Tass. "Sì, non escludiamo questa possibilità. Stiamo parlando del prossimo futuro. Quindi ottobre è sicuramente una possibilità. Non può essere escluso", ha detto quando gli è stato chiesto se i colloqui potrebbero svolgersi quel mese.

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