ROMA, 10 SET - Il Consiglio dei ministri, a quanto si apprende, ha approvato il nuovo decreto legge contro il caro carburanti con cui viene prorogato di una settimana il taglio delle accise sul gasolio, che altrimenti andrebbe a scadenza a mezzanotte. La misura sarà quindi valida fino a giovedì 17 settembre.
Il Cdm approva il decreto, taglio delle accise prorogato di una settimana
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