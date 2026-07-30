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Il caso delle chat di Delmastro rinviato in giunta delle autorizzazioni della Camera

ROMA, 30 LUG - L'autorizzazione ad acquisire le chat dell'ormai ex sottosegretario Andrea Delmastro e Mauro Caroccia è rinviato nella giunta per le autorizzazioni della Camera che si riunirà quanto prima. È la comunicazione che, a quanto si apprende dalle opposizioni è stata data durante la riunione dei capigruppo che è ancora in corso. Il voto su Delmastro era atteso oggi nell'Aula della Camera.

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