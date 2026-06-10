NEW YORK, 10 GIU - "Il Centcom sarà impegnato stasera. Gli attacchi di questa sera saranno potenti e netti; e se dovessero aver luogo domani sera, saranno altrettanto potenti e netti". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth. "Il presidente Trump è pronto a concludere un accordo, l'Iran farebbe bene ad accettarlo; in caso contrario, dovrà fare i conti con quel genere di piani che ho avuto modo di vedere al Centcom", ha messo in evidenza.
Il capo del Pentagono, gli attacchi all'Iran saranno potenti e netti
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