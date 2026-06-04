Idf ai libanesi, 'non andate a sud del fiume Zahrani, combattimenti proseguono'

TEL AVIV, 04 GIU - Un avviso urgente ai residenti del Libano meridionale è stato appena diffuso dal portavoce in lingua araba dell'Idf: "i combattimenti nel Libano meridionale continuano, mentre l'esercito israeliano prosegue nel colpire strutture e infrastrutture di Hezbollah presenti nei vostri villaggi e nelle loro vicinanze. L'Idf non intende arrecare danno alla popolazione civile. Per la vostra sicurezza, evitate di dirigervi a sud del fiume Zahrani fino a nuovo avviso. Chiunque si rechi verso sud mette a rischio la propria vita".