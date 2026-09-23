Ice, serata a Parigi per annunciare le 218 imprese che parteciperanno al Sial

PARIGI, 24 SET - Evento di grande prestigio ieri sera dell'ICE di Parigi al Bulgari Hotel a due passi dagli Champs-Elysées per celebrare il ritorno dell'Italia al SIAL di Parigi con una delegazione di 218 imprese, riunite proprio dall'ICE, l'organismo pubblico del governo italiano incaricato di promuovere le aziende e i prodotti italiani all'estero. Doppia celebrazione, quella di ieri sera, anche per i 100 anni di attività dell'ICE. Attraverso la partecipazione al SIAL (Salone Internazionale dell'Alimentazione, dal 17 al 21 ottobre), l'Italia afferma più che mai il suo ruolo di riferimento mondiale nell'agroalimentare. Una presenza che coniuga eredità e innovazione, eccellenza artigianale e visione industriale, identità territoriale e risposte concrete alle nuove aspettative dei consumatori. In un mercato globale in profonda trasformazione, segnato dall'evoluzione delle abitudini alimentari, dalla ricerca di trasparenza, sostenibilità e qualità, le imprese italiane dimostrano la loro capacità di far evolvere il Made in Italy senza mai rinunciare a ciò che ne fa la singolarità: la cultura del prodotto, il saper fare e il gusto. Questa edizione di SIAL Parigi riveste inoltre una dimensione simbolica particolare. Nel 2026, l'Agenzia ICE celebra 100 anni di accompagnamento delle imprese italiane all'internazionale. Un secolo dedicato allo sviluppo degli scambi economici, all'apertura di nuovi mercati e alla promozione dell'eccellenza italiana nel mondo. Mentre la cucina italiana è oggi ufficialmente iscritta dall'Unesco nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità, questa presenza a SIAL Parigi illustra una forte convinzione: il patrimonio non si conserva, continua a inventarsi. "La Francia occupa un posto del tutto particolare in questa storia - osserva il direttore dell'Agenzia ICE di Parigi, Luigi Ferrelli, che ha celebrato ieri sera i 100 anni all'Hotel Bulgari con invitati di prestigio - I nostri due Paesi condividono molto più di una vicinanza geografica. Coltivano una stessa esigenza per la qualità, una stessa attenzione rivolta ai prodotti, agli artigiani, ai territori e ai saper fare. Da un secolo, questa relazione si costruisce attraverso un dialogo economico costante che fa oggi della Francia uno dei principali partner commerciali dell'Italia. SIAL Parigi costituisce una delle più belle espressioni di questa relazione. Con oltre 200 imprese italiane riunite dall'Agenzia ICE nel 2026, la nostra partecipazione illustra la vitalità di un ecosistema capace di innovare senza mai perdere di vista le proprie radici. Dietro ogni impresa espositrice si delinea una stessa ambizione: rispondere alle nuove sfide alimentari preservando l'identità che fa la ricchezza del Made in Italy".
Ice, serata a Parigi per annunciare le 218 imprese che parteciperanno al Sial
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