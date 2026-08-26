NEW YORK, 26 AGO - I supermercati pubblici a New York scatenano la rivolta dei piccoli commercianti e delle tipiche bodega di quartiere al punto da fare causa all'amministrazione Mamdani. Secondo la 'Multicultural Business Coalition', i generi alimentari comunali, di cui il sindaco di New York prevede di aprirne cinque, uno in ogni municipalità, entro il 2029, con i prezzi al di sotto di quelli di mercato arrecheranno un danno economico alle attività che non fanno parte delle grandi catene di supermercati e molte potrebbero essere costrette a chiudere perchè non in grado di reggere la concorrenza. "Non si può pretendere che piccoli commercianti che lavorano sodo siano in grado di competere con un supermercato che non paga l'affitto, le bollette e che non acquista prodotti a prezzo pieno", ha detto alla Cnn, Mark Jaffe, consigliere generale di Multicultural Business Coalition nonchè presidente della Camera di Commercio dell'area metropolitana di New York. Da parte sua Mamdani ha detto di essere fiducioso della legalità e dell'importanza della sua iniziativa. "Stiamo parlando del riflesso di una crisi del costo della vita che ha visto i prezzi dei generi alimentari aumentare di circa il 30% negli ultimi anni, e stiamo anche parlando dell'apertura di cinque supermercati gestiti dal comune in una città di 8,5 milioni di abitanti che conta più di mille negozi di alimentari", ha detto in una conferenza stampa. Un portavoce del New York City's Economic Development Corporation, l'organizzazione non profit, tra le altre cose, a sostegno delle imprese locali, ha dichiarato al New York Times che la città sta valutando dei programmi e delle politiche a sostegno dei piccoli commercianti, tra cui sgravi fiscali. Il primo supermercato pubblico di New York è previsto nel Bronx l'anno prossimo.
I supermercati 'pubblici' non piacciono ai piccoli commercianti di Ny, causa a Mamdani
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