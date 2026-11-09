WASHINGTON, 09 NOV - Sulla scia della schiacciante vittoria alle elezioni di metà mandato una rete di attivisti dem ha creato 'Ready for AOC', un'organizzazione politica di volontari per incoraggiare la deputata progressista di New York Alexandra Ocasio-Cortez a correre per la presidenza nel 2028. L'obiettivo è reclutare 10.000 leader locali in tutto il Paese per raccogliere almeno un milione di firme a sostegno di Ocasio-Cortez. Il gruppo dichiara di poter già contare su oltre 500 leader politici e sindacali locali in 35 Stati. "L'obiettivo è costruire l'infrastruttura di un movimento di base, nel caso in cui lei decida di candidarsi, ma anche dimostrarle che esiste un movimento pronto a sostenerla verso la vittoria", ha affermato Ravi Sahai, portavoce del gruppo, che in passato ha collaborato con esponenti progressisti di New York, come il sindaco Zohran Mamdani. Sahai ha affermato che 'Ready for AOC' si ispira a un modello organizzativo utilizzato durante la campagna elettorale di Barack Obama nel 2008 e quella del sindaco di New York nel 2025.
I progressisti dem lanciano Ocasio-Cortez per il 2028, con 'Ready for Aoc'
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