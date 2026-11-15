WASHINGTON, 15 NOV - Il congresso dei Democratic Socialists of America (Dsa) di New York, tenutosi sabato, ha messo a punto l'elenco di priorità legislative e politiche fino al 2028 dell'ala più a sinistra dei democratici, con un voto di maggior risonanza: una mozione che invita la deputata dem Alexandria Ocasio-Cortez a candidarsi alla presidenza nel 2028. Un via libera forte di 291 voti favorevoli (con 123 contrari): pur non trattandosi di un sostegno ufficiale, ha riferito il New York Times, la mozione chiarisce che la sezione locale intende sostenere e promuovere la sua candidatura, ripercorrendo in un certo senso quanto accaduto nel 2018, quando sostenne la sua corsa all'epoca considerata dall'esito incerto per un seggio alla Camera Usa. La sezione locale dei Dsa ha quasi triplicato i propri effettivi dopo la campagna elettorale di Zohran Mamdani per la carica di sindaco. I membri hanno condotto un'intensa attività di mobilitazione, porta a porta e per le strade, riuscendo a far eleggere altri due esponenti dei Dsa al Congresso e una mezza dozzina di nuovi rappresentanti nell'Assemblea legislativa statale, dove si prevede che spingeranno per un aumento delle tasse sui più ricchi.
I dem socialisti di New York invitano Alexandria Ocasio-Cortez a candidarsi nel 2028
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiWASHINGTON
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...