MADRID, 03 NOV - I 100 maggiori patrimoni spagnoli superano complessivamente i 300 miliardi di euro, con un incremento del 16,1% nell'ultimo anno. E' quanto emerge dalla nuova classifica di Forbes Spagna, che conferma al primo posto Amancio Ortega, fondatore del gruppo Inditex, proprietario dei marchi Zara, Massimo Dutti e Bershka, fra gli altri. Ortega, 90 anni, ha incrementato la propria ricchezza del 13,9%, superando i 125 miliardi di euro. Al secondo posto si conferma la figlia Sandra Ortega, con un patrimonio stimato in 11,5 miliardi, mentre sale sul podio al terzo posto Juan Roig, presidente della catena di supermercati Mercadona, con 9,8 miliardi, pari a +24% su base annua, il maggiore incremento fra i grandi patrimoni spagnoli. Il settore bancario è stato uno dei principali motori della crescita delle grandi fortune. Fra le new entry figura Ana Botin, presidente del Banco Santander, al 97esimo posto con 700 milioni di euro. E la presenza femminile aumenta: le donne occupano 26 posizioni nella graduatoria, con patrimoni complessivi di 64,7 miliardi (+14%).
I 100 Paperoni spagnoli superano i 300 miliardi, il patron di Zara sempre in vetta
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiMADRID
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...