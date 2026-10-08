ROMA, 08 OTT - "Le nostre forze armate hanno preso di mira questa sera l'aeroporto Re Khalid a Riad con due missili cruise, l'aeroporto di Najran con un missile balistico, e la base aerea a Khamis Mushait con un missile balistico, e i colpi sono stati precisi e diretti, causando l'interruzione del traffico aereo nei due aeroporti, danni a essi e alla base aerea". Lo rivendica su X il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree.
Houthi rivendicano il terzo raid della giornata sull'aeroporto di Riad
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