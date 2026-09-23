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Houthi, 'intervento Usa nello stretto di Bab el-Mandeb sarebbe linea rossa'

SANAA, 23 SET - Un intervento americano nello stretto di Bab el Mandeb sarebbe considerato dagli Houthi una "linea rossa". Lo ha detto il consigliere militare del gruppo yemenita, Abed Mohammed al-Thawr, all'Afp. Se gli Stati Uniti "osassero sostenere l'Arabia saudita con raid o appoggio aereo, considereremmo come obiettivi tutti gli interessi americani nella regione", ha aggiunto al-Thawr, consigliere del ministro della Difesa dell'autoproclamato governo degli Houthi.

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