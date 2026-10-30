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Hillary Clinton, 'Trump se perde sarà più pericoloso, attaccherà l'Iran'

WASHINGTON, 30 OTT - Donald Trump sarà ancora "più squilibrato e purtroppo più pericoloso" in caso di sconfitta alla Camera e al Senato alle elezioni di metà mandato. Lo ha detto l'ex segretario di Stato Hillary Clinton, sottolineando che il presidente scaricherà la colpa di una eventuale sconfitta su chiunque altro ma sicuramente non su se stesso. Clinton ritiene che Trump se perde lancerà "probabilmente ulteriori attacchi contro l'Iran, mettendo a rischio la vita di americani militari e civili in Medio Oriente".

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