NEW YORK, 10 SET - "Ho l'impressione che l'intera mini-convention repubblicana e il discorso di Trump abbiano finito per favorire i democratici. Credo che per noi sia un vantaggio che la gente veda il contrasto tra ciò che Trump propone e quanto realizzato dalla sua amministrazione, da un lato, e le prospettive di cambiamento, dall'altro". Lo ha detto Hillary Clinton in un'intervista a Ms Now.
Hillary Clinton, il discorso di Trump 'favorisce i democratici'
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