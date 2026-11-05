GERUSALEMME, 05 NOV - ''Ho tenuto conversazioni dure e franche con i rappresentanti di tutti i partiti, 67 eletti hanno indicato Gadi Eisenkot per la formazione del governo, 46 Benyamin Netanyahu. L'esito delle consultazioni appare chiaro; tuttavia, il compito che la legge mi affida consiste nel valutare la fattibilità della formazione di un governo, che non è affatto definita, data la reciproca esclusione tra i blocchi politici e al loro interno. Intendo affrontare altri colloqui diretti con diversi leader di partito. Prevedo di conferire l'incarico per la formazione di un governo domenica''. Lo ha detto Isaac Herzog.
Herzog, 'domenica comunicherò a chi conferirò il mandato'
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