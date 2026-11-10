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Hegseth, 'sforzi per il mio impeachment sono una farsa'

WASHINGTON, 10 NOV - Gli sforzi per un "impeachment sono una farsa. In 250 anni nessuno ministro della Difesa è stato messo sotto accusa per operazione legali. La storia è chiara". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth, attaccando il deputato repubblicano Thomas Massie di voler creare uno "show per un disaccordo politico".

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