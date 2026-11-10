WASHINGTON, 10 NOV - Gli sforzi per un "impeachment sono una farsa. In 250 anni nessuno ministro della Difesa è stato messo sotto accusa per operazione legali. La storia è chiara". Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth, attaccando il deputato repubblicano Thomas Massie di voler creare uno "show per un disaccordo politico".
Hegseth, 'sforzi per il mio impeachment sono una farsa'
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