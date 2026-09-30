LONDRA, 30 SET - Il principe Harry e la moglie Meghan hanno definito "straordinariamente irresponsabile" il comportamento di alcuni fotografi internazionali sorpresi a osservare l'interno della scuola dei figli Archie e Lilibet in Inghilterra. "È già abbastanza preoccupante che certi paparazzi europei sembrino non voler rispettare la privacy dei bambini a scuola", ha dichiarato un portavoce dei duchi di Sussex. "Ma comportarsi in questo modo in queste particolari circostanze, e così poco tempo dopo l'episodio alla base della Raf di Fairford, dimostra una straordinaria mancanza di giudizio", ha aggiunto, riferendosi al presunto attacco su cui sono emersi molti interrogativi e contraddizioni. I Sussex, tornati di recente a vivere nel Regno Unito a sei anni dallo strappo dalla famiglia reale e dal trasferimento negli Usa, avevano iscritto i figli nella scuola attuale, spostandoli da quella precedente dopo che la loro scorta privata aveva riscontrato pericoli per la sicurezza durante il tragitto per raggiungere l'istituto.
Harry e Meghan contro i paparazzi vicino a scuola dei figli, 'irresponsabili'
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