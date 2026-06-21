TEL AVIV, 21 GIU - Secondo il ministero della Sanità di Hamas nelle ultime 24 ore a Gaza nove persone sono state uccise e 41 ferite negli attacchi israeliani. L'Idf tra ieri sera e oggi ha reso noto di aver colpito e ucciso tre terroristi di Hamas, tra cui un operatore di al Jazeera, Ahmed Samir Muhammad Washah, che prestava servizio nell'ala militare di Hamas come cecchino. Secondo l'esercito, "operava con il fratello, Mohamed Washah, elemento chiave di Hamas che lavorava anche per Al Jazeera, ucciso in un attacco ad aprile". In mattinata l'Idf ha reso noto di aver "eliminato altri due terroristi, miliziani della Jihad islamica palestinese e di Hamas', che trasferivano denaro nella Striscia"
Hamas, nove morti e 41 feriti a Gaza nelle ultime 24 ore
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