Comprendere le opportunità dell’innovazione, sviluppare nuove competenze e costruire connessioni: InnexHUB accompagna il tessuto produttivo bresciano nel percorso di trasformazione digitale.

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L’opera di Jimmy Milani trasforma Corso Mameli e Largo Formentone in una trama di luce e racconta le connessioni che ogni giorno fanno vivere la città