SAN SALVADOR, 18 NOV - Il ministro della Giustizia di Haiti, Patrick Pélissier, ha dichiarato a San Salvador che "per ora non c'è una data stabilita per l'uscita dei salvadoregni dal Paese". I militari sono impegnati da un mese nelle ricerche di quattro aerotecnici salvadoregni scomparsi il 18 ottobre, dopo l'attacco con esplosivi al loro veicolo blindato alla periferia di Port-au-Prince. Pélissier ha spiegato che il quadro giuridico colloca il contingente in stretta collaborazione con la polizia haitiana e la Forza di soppressione delle bande (Gsf), aggiungendo che "ora hanno semplicemente aumentato il numero di effettivi perché ce n'è la necessità". Il ministro ha sottolineato che Port-au-Prince valuta di mantenere il dispiegamento coordinato "in vista delle elezioni" generali, riprogrammate per il 18 luglio 2027, per favorire condizioni di voto sicure. "Il termine sarà determinato dal periodo elettorale. Sarà il momento di ricostruire la società e, subito dopo, organizzare il Paese", ha affermato, sostenendo inoltre che dall'arrivo delle truppe salvadoregne "le cose sono cambiate con grande rapidità". In El Salvador una legge transitoria, in vigore dal 2 ottobre, autorizza per altri 12 mesi la partecipazione delle forze armate alla Gsf, fino a ottobre 2027 e con possibilità di proroga. Le Nazioni Unite hanno tuttavia precisato che la maggior parte dei soldati salvadoregni presenti ad Haiti opera al di fuori della forza multinazionale autorizzata dal Consiglio di sicurezza e senza l'assistenza dell'Ufficio di sostegno dell'Onu.
Haiti, nessuna data per il ritiro delle truppe di El Salvador
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