ROMA, 18 NOV - "Prevediamo un aumento di ulteriori tre punti dell'Ires per le banche". Lo ha detto il responsabile Economia della Lega Alberto Gusmeroli parlando con i cronisti alla Camera del pacchetto degli emendamenti del suo partito alla manovra spiegando che la misura toccherebbe "solo le banche" e non le assicurazioni. "Abbiamo un emendamento sulla chiusura delle liti fiscali pendenti con la logica che se hai vinto in primo grado e rinunci a proseguire paghi un tot" in base alla casistica. E' una "chiusura delle liti, del contenzioso sul modello del 2018 che peraltro ho fatto io con Bitonci", ha aggiunto.
Gusmeroli, emendamento Lega per aumentare di 3 punti l'Ires alle banche
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