CITTÀ DEL GUATEMALA, 27 OTT - Il ministero dell'Interno del Guatemala ha destituito il direttore generale della Polizia nazionale, David Custodio Boteo, e il vicedirettore delle operazioni Esvin Jacinto Quiché. L'intervento arriva in piena crisi di sicurezza a seguito dell'omicidio dell'ex procuratore anticorruzione Juan Francisco Solórzano Foppa, avvenuto il 17 ottobre. Il ministro Marco Antonio Villeda aveva anticipato che sarebbero "rotolate teste" in merito alle gravi irregolarità scoperte. Per il delitto erano stati inizialmente arrestati due fratelli, poi scagionati per mancanza di prove. I sospettati hanno denunciato che gli agenti avrebbero piazzato loro un fucile estraneo ai fatti, mossa che ha portato all'arresto di sette poliziotti per abuso di autorità e simulazione di reato. Mentre le indagini sull'assassinio restano coperte dal segreto giudiziario, il presidente Bernardo Arévalo de León ha promesso pubblicamente di fare luce su questo "crimine orribile".
Guatemala, destituiti i vertici della polizia
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