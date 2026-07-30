PIACENZA, 30 LUG - Una notte di ansia per una comitiva di giovani scout che la scorsa notte è stata soccorsa sull'Appennino piacentino, in Valtrebbia, nel Comune di Bobbio con un lungo e complesso intervento di Soccorso alpino e vigili del fuoco. La richiesta di aiuto dal gruppo era arrivata ieri poco prima delle 23. Gli scout stavano percorrendo un sentiero nei pressi del monte Materano quando una di loro, minorenne, è stata colpita da una crisi d'ansia, che di fatto non permetteva al gruppo di proseguire e rientrare. Sono intervenuti vigili del fuoco e Soccorso alpino che si sono presi cura della giovane e hanno riaccompagnato tutti sani e salvi. La ragazza, che era in buone condizioni, è stata trasportata in barella fino all'abitato di Caminata Boselli, dove ad attenderla c'era una ambulanza per gli accertamenti. Gli altri sono stati portati ad Arelli. dove erano state lasciate le auto. L'intervento è durato quasi quattro ore.
Gruppo scout in difficoltà sull'Appennino piacentino, soccorsi nella notte
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