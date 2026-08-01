BOLZANO, 01 AGO - Una grossa colata di fango si è abbattuta nel tardo pomeriggio nei pressi di San Vigilio di Marebbe. La frana si è staccata, dopo un violento temporale, poco lontano dalla zona sportiva del paese della val Badia, sulla strada che porta al rifugio Pederù, travolgendo una zona ricreativa e la vicina strada. Non si registrano vittime. Sul posto stanno già operande alcune ruspe per liberare la strada e per tenere il greto del rio San Vigilio libero. Ieri sera, un'altra colata di detriti, aveva investito il centro biathlon di Anterselva, sede dei giochi olimpici Milano Cortina.
Grossa colata di fango a San Vigilio di Marebbe in val Badia
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