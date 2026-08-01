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Grossa colata di fango a San Vigilio di Marebbe in val Badia

BOLZANO, 01 AGO - Una grossa colata di fango si è abbattuta nel tardo pomeriggio nei pressi di San Vigilio di Marebbe. La frana si è staccata, dopo un violento temporale, poco lontano dalla zona sportiva del paese della val Badia, sulla strada che porta al rifugio Pederù, travolgendo una zona ricreativa e la vicina strada. Non si registrano vittime. Sul posto stanno già operande alcune ruspe per liberare la strada e per tenere il greto del rio San Vigilio libero. Ieri sera, un'altra colata di detriti, aveva investito il centro biathlon di Anterselva, sede dei giochi olimpici Milano Cortina.

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