ROMA, 24 NOV - Al tavolo di programma del centrosinistra sono stati fatti "grandi passi in avanti" sul tema fisco e patrimoniale. E' quanto viene fatto sapere. Il tavolo si aggiornerà domani mattina. Il confronto fra i delegati delle varie forze ha prodotto varie intese, tanto che c'è fiducia nel fatto che per sciogliere il nodo non serva un confronto fra i leader di partito, come invece sembra necessario per trovare un accordo sulle armi all'Ucraina.
"Grandi passi in avanti" sulla patrimoniale al tavolo progressista
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