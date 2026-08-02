LIMA, 02 AGO - Il piccolo aereo precipitato ieri nel sud del Perù, causando la morte di undici turisti stranieri (di cui sette italiani) e due membri dell'equipaggio, aveva riportato un problema meccanico durante il volo prima dello schianto, secondo quanto dichiarato oggi dal ministro del Commercio estero e del Turismo, Rogers Valencia. "C'è stata una chiamata dall'aereo che segnalava problemi meccanici", ha detto il ministro ai giornalisti sul luogo dell'incidente, vicino alle Linee di Nazca. Il dicastero ha riferito che il Cessna Grand Caravan C-208, con una capacità di 12 passeggeri, aveva segnalato l'incidente alla torre di controllo dell'aeroporto di Nazca, dopodiché si sono perse le comunicazioni radio. Valencia ha spiegato che questo dettaglio è al vaglio della Commissione investigativa sugli incidenti aerei, insieme alle prove meccaniche rinvenute sul relitto e alla traiettoria di volo dell'aereo. "Ci saranno risultati immediati e il processo di valutazione dello stato dei resti ci aiuterà a comprendere a fondo le cause dell'incidente", ha aggiunto il ministro.
Governo peruviano, 'aereo con problemi meccanici prima dello schianto'
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