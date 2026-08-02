MADRID, 02 AGO - "Sono finora 72 i migranti morti accertati" nel tentativo di raggiungere a nuoto le coste di Ceuta. Lo ha detto il delegato del governo di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano, in una conferenza stampa per dare conto della risposta dello Stato spagnolo alla crisi migratoria che ha colpito l'exclave. Sul numero di migranti entrati in massa nella città autonoma, il prefetto ha segnalato: "Daremo le cifre definitive quando le avremo" dal ministero dell'Interno. "A Ceuta, come vedete, resta molto meno gente di quella che è entrata. Si sono prodotte moltissime uscite volontarie", ha segnalato.
Governo Ceuta, 72 i migranti morti tentando di arrivare a nuoto
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