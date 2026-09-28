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Governatore ucraino, drone russo ha danneggiato posto di frontiera a confine polacco

ROMA, 28 SET - Un drone russo ha danneggiato il posto di frontiera di Yahodyn, nell'ovest dell'Ucraina al confine con la Polonia. Lo ha riferito su Telegram il governatore della Volinia, Roman Romanyuk, aggiungendo che "non si registrano feriti né vittime". Il drone a reazione ha colpito il territorio ucraino a circa due chilometri dal valico di frontiera con la Polonia, a Dorohusk. La conferma è arrivata anche dal vicepremier e ministro della Difesa polacco, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, che si X ha definito l'episodio "l'ennesimo attacco della Russia in Ucraina occidentale". Il ministro ha precisato che "non si è verificata alcuna violazione dello spazio aereo polacco". "I nostri sistemi di difesa aerea e i nostri aerei - ha spiegato - erano pronti all'intervento. Dopo la revoca dell'allerta, gli aerei sono tornati alle basi, mentre i sistemi di difesa sono tornati in modalità di osservazione e vigilanza".

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