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Gori (Pd), su Kiev non si tratta, il M5s ha la metà dei nostri voti

PRATO, 26 SET - "Abbiamo ascoltato e letto le proposte del M5s" e "alcune sono del tutto inaccettabili", come lo stop al sostegno dell'Ucraina. "Poco importa se Conte le ha presentate come non negoziabili, il Pd non può permettersi di subire l'egemonia di un partito che ha la metà dei suoi voti". Per il Pd l'invio di armi a Kiev "non è trattabile". Lo ha detto l'europarlamentare Pd Giorgio Gori all'assemblea dei riformisti a Prato. "L'unità va bene ma non a ogni costo, non se il prezzo è la rinuncia dei valori del Pd", ha aggiunto, parlando della legge contro l'antisemitismo.

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