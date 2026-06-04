++ Gli Usa riconsidereranno la presenza in Bosnia ++

(ANSA-AFP) - ROMA, 05 GIU - Gli Stati Uniti hanno dichiarato giovedì che "riconsidereranno" la loro presenza in Bosnia dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei, sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel Paese balcanico. "L'indecisione europea e la rinuncia del Consiglio per l'attuazione della pace al proprio dovere stanno costringendo gli Stati Uniti a riconsiderare il ruolo nell'attuale presenza internazionale in Bosnia ed Erzegovina", ha affermato un portavoce del Dipartimento di Stato, rimasto anonimo, secondo quanto riporta l'Afp. (ANSA-AFP).