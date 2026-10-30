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'Gli Usa approvano la possibile vendita di Patriot all'Ucraina per 2,1 miliardi'

WASHINGTON, 30 OTT - Gli Stati Uniti hanno approvato la possibile vendita di missili Patriot per 2,1 miliardi di dollari all'Ucraina. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando il Dipartimento di Stato, secondo il quale la vendita è finanziata da alleati e partner.

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