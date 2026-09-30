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Gli Usa annunciano la fine ufficiale della missione in Iraq

WASHINGTON, 30 SET - Il Pentagono ha annunciato la fine ufficiale della missione della coalizione antijihadista, guidata dagli Stati Uniti, dispiegata in Iraq da 12 anni. "Il ritiro ordinato delle forze e delle attrezzature della coalizione dalla base aerea di Erbil segna la conclusione riuscita della missione militare che ha sconfitto" il gruppo Stato Islamico in Iraq, ha dichiarato in un comunicato Sean Parnell, portavoce del Dipartimento della Difesa statunitense.

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