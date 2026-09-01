MILANO, 01 SET - Nuovo fronte aperto per Matteo Salvini: un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali infatti vorrebbe il controllo della vecchia Lega nord e per questo ha creato il Comitato per la convocazione del congresso federale, come hanno anticipato Sky Tg24 e poi Corriere della Sera. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio che però è ancora nel consiglio federale della Lega Nord, struttura rimasta in vita dopo il 2017 come una sorta di bad company, per pagare i 49 milioni che deve restituire allo Stato. Lo scopo del congresso sarebbe quello di 'scippare' la Lega Nord al controllo dell'attuale commissario Igor Iezzi, fedelissimo di Salvini.
Gli ex rispolverano la Lega Nord, nasce il comitato per il congresso
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