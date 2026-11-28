MADRID, 28 NOV - Giornata di riposo, spesso in famiglia, per i candidati alle elezioni politiche anticipate a domani, dopo 15 giorni di intensa campagna elettorale. Ma Alberto Nunez Feijoo, candidato del Partito popolare e favorito in quasi tutti i sondaggi - tranne quello dello statale Cis - ha scelto di rompere la tradizione e di volare questa mattina a Ceuta. Si tratta della sesta visita del leader del Pp nell'exclave spagnola in Marocco dagli arrivi in massa di almeno 80mila migranti il 30 luglio scorso. E, secondo fonti popolari, vuole dimostrare "sostegno e solidarietà" alla popolazione della città autonoma, governata dal Pp, nonostante la legge elettorale spagnola vieti di tenere meeting o eventi per captare voti nella cosiddetta 'giornata di riflessione' alla vigilia del voto. Il premier socialista Pedro Sanchez, come il leader di Vox, Santiago Abascal, non hanno reso noti i rispettivi programmi privati. La candidata della sinistra alternativa del Frente Amplio, Ada Colau, è invece rientrata a Barcellona, dove trascorrerà la giornata con la famiglia, dopo aver chiuso la campagna elettorale a Madrid e domani voterà nella capitale catalana. Per la candidata di Podemos, Irene Montero, la giornata è cominciata con una passeggiata in campagna insieme alla cagnolina Rumba, per poi trascorrere il resto del giorno "a casa con la famiglia a recuperare forze", ha dichiarato. Il suo alleato Gabriel Rufian, il candidato della Sinistra repubblicana catalana (Erc). tornerà invece a Badalona (Catalogna), dove domani voterà.
Giornata di riflessione in famiglia per i candidati alle elezioni politiche in Spagna
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