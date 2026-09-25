AEREO PAPALE, 25 SET - "Io sono contento che voi siete tutti qui". Lo ha detto il Papa rispondendo, sul volo da Roma a Parigi, al vaticanista della Cnn che chiedeva un commento sull'esclusione di alcuni giornalisti dalla Casa Bianca. "È necessaria e penso che sia molto importante una buona copertura mediatica ovunque e per tutti". "Qui siete tutti i benvenuti", ha aggiunto il Papa rivolto ai giornalisti che lo accompagnano nel viaggio in Francia.
Giornalisti e Casa Bianca, Leone 'io contento che siete tutti qui'
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