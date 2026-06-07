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Giocano in un casolare abbandonato e il pavimento cede, ferito un 13enne

REGGIO EMILIA, 07 GIU - Un gruppo di ragazzi era andato a giocare all'interno di un casolare abbandonato a Cadelbosco di Sopra, nel Reggiano: all'improvviso una porzione di pavimento in legno è ceduta e uno dei giovani, un 13enne, è precipitato al livello inferiore, riportando diverse lesioni. È successo nel pomeriggio. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma: dalle prime valutazioni mediche, non è in pericolo di vita. Sul posto, i carabinieri della stazione di Cadelbosco per gli accertamenti e per verificare eventuali responsabilità connesse alla custodia e alla conservazione dello stabile abbandonato: l'area è stata messa in sicurezza per scongiurare ulteriori rischi.

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