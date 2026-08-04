Gibellina, gruppo Stalker toglie cemento e pianta alberi attorno al lago

GIBELLINA, 04 AGO - Togliere cemento per piantare alberi. E' l'intervento della residenza artistica che il gruppo Stalker sta facendo al lago naturale di Gibellina, nell'ambito del programma di Gibellina Capitale. Il lago, nato nei primi anni '80 per raccogliere le acque piovane e inserito originariamente all'interno del piano urbanistico dell'architetto Oswald Mathias Ungers, è rimasto sempre un'opera "estranea" ai gibellinesi. Mai completato così come avrebbe voluto Ungers, la natura se ne è appropriata e oggi il gruppo Stalker (che dal 1995 studia le aree di margine in Italia) lo ha trasformato in un ecosistema naturale oggetto di rigenerazione civica. Il primo intervento è stato togliere oltre 50 metri quadri di cemento per piantare altri alberi, primo intervento in Sicilia di decementificazione di un sito pubblico per collocare piante e verde. "Di comune accordo con l'ufficio tecnico del Comune abbiamo fatto realizzare ulteriori 10 spazi togliendo cemento per oltre 50 metri quadri - racconta Lorenzo Romito - lì pianteremo altri alberi autoctoni". Ma non sarà il solo intervento che il gruppo Stalker ha fatto sull'opera. "Per consentire la passeggiata sul bordo del bacino abbiamo risarcito con terra parte della sponda in cemento - spiega Giulia Fiocca - dove piantumeremo piante di macchia mediterranea". Tra gli alberi, lungo via Empedocle, sono state anche collocate 10 panchine recuperate nei magazzini del cimitero, con vista verso il lago e verranno collocati due scivoli per consentire l'accesso a tutti alla passeggiata. "Dar spazio alla natura significa restituire ossigeno e rinfrescare la città - ha detto Lorenzo Romito - farà sempre più caldo ed è una condizione alla quale dobbiamo abituarci. Le città europee stanno tutte depavimentando, piantando alberi e trattenendo acqua. Questo nostro intervento minimo a Gibellina può essere un inizio". La residenza artistica del gruppo Stalker al lago urbano di Gibellina è stata di tipo partecipativa, ossia sono stati coinvolti cittadini e bambini della città.
Gibellina, gruppo Stalker toglie cemento e pianta alberi attorno al lago
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