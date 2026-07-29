TOKYO, 29 LUG - Il bilancio delle vittime del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone sudoccidentale è salito ad almeno 13 morti e oltre 100 feriti, ha annunciato oggi la premier Sanae Takaichi. "Sono stati confermati vittime, crolli di edifici, incendi e danni alle strade", ha dichiarato il primo ministro giapponese ai giornalisti. Rimangono ancora disperse diverse persone dopo il crollo di un centro commerciale e la distruzione di una cartiera.
Giappone, il bilancio del terremoto sale ad almeno 13 morti e 100 feriti
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