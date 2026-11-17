LONDRA, 17 NOV - Il Regno Unito sarà costretto a pagare all'Ue una penale multimilionaria nel caso in cui decida in futuro di uscire dal nuovo accordo post-Brexit col blocco, la cui firma è prevista al vertice bilaterale di venerdì a Bruxelles. Lo ha rivelato il Times, secondo cui i negoziatori delle due parti hanno inserito nel capitolo sul riallineamento normativo nel settore agroalimentare una clausola che obbliga chi si ritira a versare un risarcimento. La somma coprirebbe i costi sostenuti dagli Stati membri per ripristinare i controlli sugli alimenti in transito sulle rotte della Manica e del Mare d'Irlanda. Quella che è stata ribattezzata come "penale Farage" risponde ai dubbi sulla sopravvivenza dell'intesa se a Downing Street arrivasse come futuro premier il leader del trumpiano Reform Uk, Nigel Farage, o la conservatrice Kemi Badenoch. Farage, che a fine settimana sarà nella capitale belga per contestare il riavvicinamento con l'Ue fortemente voluto dal premier laburista Andy Burnham, ha bollato come "del tutto illegittimo" il tentativo di "vincolare un futuro governo britannico". E ancora: "Avverto l'Ue. Se sarò primo ministro dopo le prossime elezioni, rinnegherò l'accordo". Per Badenoch il cosiddetto allineamento dinamico alle regole europee è una linea rossa, e il suo vice Alex Burghart ha assicurato che un esecutivo Tory "non sarà vincolato da questa intesa". Della "clausola Farage" si era già parlato a gennaio, quando era emersa come richiesta europea nei negoziati sul reset dei rapporti con Bruxelles avviato dall'ex premier laburista Keir Starmer.
'Gb deve pagare una penale se si ritira dal nuovo accordo con l'Ue'
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