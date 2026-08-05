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Ft, 'Trump ha respinto richiesta Zelensky di fornire nuovi missili Patriot'

(Vedi: 'Zelensky, 17 morti e 44 feriti a Kiev...' delle 08.54) MOSCA, 05 AGO - Il Financial Times, citando "fonti familiari con i colloqui", scrive che nell'incontro della settimana scorsa alla Casa Bianca, Donald Trump ha respinto la richiesta di Zelensky di fornire centinaia di nuovi missili intercettori Patriot. Le fonti hanno aggiunto che il presidente Usa ha motivato la sua decisione affermando che tali missili sono necessari agli Usa per difendere i loro interessi in Medio Oriente e nel Golfo Persico nella guerra con l'Iran.

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