PARIGI, 31 OTT - Le autorità francesi dell'ordine pubblico hanno ottenuto una vittoria in extremis, questa notte, con l'approvazione del loro ricorso al Consiglio di stato, massimo organo amministrativo, contro la decisione del Tar che aveva concesso il centro di Parigi, in particolare la Bastiglia, ai manifestanti. La direttiva generale scelta dal ministero dell'Interno per l'atto III della protesta, in programma oggi, è di mantenere i cortei lontani dal centro delle città per evitare i vandalismi e i saccheggi degli esercizi commerciali del 17 ottobre. Ieri, il Tar aveva accolto il ricorso del sindacato Cgt, dei gilet gialli e degli studenti contro il divieto di sfilare dalla Bastiglia a Nation, il percorso classico delle manifestazioni di sinistra. Il prefetto di Parigi aveva offerto come destinazione della manifestazione il percorso - quasi fuori città - da Porte de Bagnolet a Porte de Charenton. Stamattina Parigi è blindata più che mai, attorno alla Bastiglia fin dalle prime ore del giorno si sono sistemati strategicamente i grossi blindati della polizia e dei gendarmi, alcune delle strade che si affacciano sulla celebre piazza sono state chiuse da grandi barriere di ferro. Sbarrate le vetrine e le entrate della maggior parte dei negozi del quartiere. Oltre 70.000 poliziotti e gendarmi sono stati schierati dal ministero dell'Interno per la giornata di oggi, terzo atto della mobilitazione per la scuola e contro il carovita, che cade in piena festa di Halloween.
Francia, il Consiglio di Stato smentisce il Tar, niente Bastiglia per i manifestanti
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