PARIGI, 09 NOV - La magistratura francese ha aperto un'inchiesta sul capo del gruppo iraniano Shahid Kaveh, cioè l'unità cyber dei pasdaran, sospettando che sia dietro gli attacchi informatici che il mese scorso hanno messo fuori uso frigoriferi e congelatori dei supermercati in tutto il Paese. Lo ha annunciato la procuratrice di Parigi Laure Beccuau.
Francia apre inchiesta, 'ipotesi mano Iran dietro gli hacker dei frigoriferi'
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