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Frana a Passo Staulanza sulle Dolomiti

BORCA DI CADORE (BELLUNO), 10 SET - I Vigili del Fuoco di Belluno stanno intervenendo sul Passo Staulanza, nel comune di Borca di Cadore (Belluno), in seguito a una frana che ha interessato l'area del parcheggio e un tratto della strada silvo-pastorale che conduce al rifugio Città di Fiume, sulle pendici del Monte Pelmo. Le squadre provenienti dal distaccamento volontari di Selva di Cadore (Belluno), stanno operando per la valutazione dello stato dei luoghi, assieme al personale cinofilo specializzato impegnato nelle attività di bonifica dell'area, per escludere la presenza di persone coinvolte. Sul posto anche il sindaco di Borca di Cadore per un sopralluogo con i tecnici.

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